Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

400 bini aşkın emekliyi ilgilendiren ek ikramiye ödemelerinde başvuru için son günlere girildi. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olup ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenen memur emeklilerinin, vefat etmişse de yakınlarının ek ödeme için 27 Ocak'a kadar başvurması gerekiyor. Süresi içinde başvuru yapmayanın ikramiye hakkı yanacak. 2017'nin başında yasalaşan torba yasa kapsamında 7 Ocak 2015'ten önce emekli aylığı bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı. Memur emeklilerine 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ödeme yapılması karara bağlandı.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı. Diğer emeklilere ise yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'yi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi. Buna göre başvuru süresi 27 Ocak 2018'de doluyor. Ancak bu hafta sonuna denk geldiği için, başvuru süresinin 29 Ocak'ta bitirilmesi bekleniyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin 1 yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. SGK'nın verdiği bilgiye göre; yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödeniyor.



İNTİBAK AİHM'DE

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak konusu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınıyor. Anayasa Mahkemesi, TÜED üyesi İbrahim Avcı'nın talebini içeren başvurusunu görüştü. TÜED'den yapılan açıklamaya göre; Anayasa Mahkemesi, başvuruyu kabul edilemez buldu. Karar metninde; "Kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" denildi. TÜED Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "Umudumuz mahkemenin 'Kanun yoluyla çözülmeli' işaretine uyulması. 6 ay içinde AİHM'e başvuracağız" dedi..

