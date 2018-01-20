Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoeğan kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşım içinde patinaj yaptığını söyledi. Dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde kurulacak olan Donör Fonu’na ilişkin iş birliği anlaşması imza törenine katılan Erdoğan “Hâlâ Türkiye’nin istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil.” dedi. Türkiye’nin yatırımıyla da, üretimiyle de şu anda dünyadaki müstesna ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan “15 Temmuz darbe girişimi de bölgemizdeki çalkantılar da dünya finans sistemindeki sorunlar da ekonomimize etki etmemiştir, etki etmiyor. Hamdolsun Türk ekonomisi 2017 yılında dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına göre, bütün sıkıntılara rağmen 2018 çok daha farklı olacaktır. Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye’ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.



2018 ÇOK FARKLI OLACAK



Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında olduğu EBRD’nin son 3 yıldır en fazla yatırım yaptığı ülke konumunda olduğunu söyleyen Erdoğan “EBRD kalkınma hedefleri açısından son derece başarılı bir performans sergiledi.” dedi. Erdoğan şöyle konuştu: “Bugün burada aynı zamanda ülkemizin ekonomi ve finansman alanında ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz. Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiyesi artık geride kalmıştır, bu yok. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Türk ekonomisi o denli sağlam temellere dayanıyor ki işte üçüncü çeyrekte yüzde 11 gibi bir büyüme yakalamak suretiyle nasıl bir toparlanma süreci içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yıl sonu itibarıyla 2017’nin genelinde yüzde 7 civarında bir büyümeyle noktalanacağını da şu anda görüyoruz. 2018’i çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek, bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bize inanan, bizimle beraber bu yolculukta kararlı adım atmak isteyenlerle inanıyorum mahcup olacaktır.”