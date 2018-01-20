Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşma ile Türkiye ve EBRD arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye çıktığını ve bu anlaşmanın Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Şimşek “Şu anda EBRD, yıllık kaynağının yüzde 18’ini Türkiye’de kullanıyor, bu ciddi bir rakam. Neredeyse kaynakların 5’te biri Türkiye’ye kullandırılıyor. Yenilenebilir enerji, hastane, altyapı projeleri başta olmak üzere özel sektörün rekabetini artıracak projeler, kadınların iş gücüne katılımını destekleyen projeler gibi pek çok alanda bu kaynaklar verimli şekilde kullanılıyor” diye konuştu.

Fon ne işe yarayacak?

Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde, 25 milyon avro tutarında iş birliği fonu oluşturuldu. Söz konusu fon ile banka ile Türkiye, diğer ülkelerde yapacağı projelerin teknik destek ve yatırım hibesi gibi ihtiyaçları karşılanacak. İş birliği kapsamında özel sektörün rekabet gücünün artırılması, girişimciliğe ve KOBİ’lere destek verilmesi, inovasyon ve bilgi temelli ekonomiye geçişin desteklenmesi, finans sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir altyapı ve enerji verimliliğinin teşviki ve kapsayıcı ekonomi, iyi yönetişim ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi gibi alanlara yatırım yapılacak.