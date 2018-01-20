Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre geçen yıl tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin teşvik belgesi almaya hak kazanan projelerin toplam yatırım tutarı, yüzde 81 artarak 177 milyar 899 milyon lira oldu. Bu dönemde enerji sektöründe teşvik belgesi düzenlenen projelerin sabit yatırım tutarı 101 milyar 522 milyon lira, madencilik sektöründe ise 2 milyar 162 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2017’de söz konusu sektörlerdeki yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarı, yüzde 254 artışla 103 milyar 684 milyon liraya çıktı. Bu tutar 2016’da toplam 29 milyar 268 milyon lira olarak belirlenmişti.