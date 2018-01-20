Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü konutta yerli ve yabancıya yapılan satışlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ülkemiz genelinde 2017’de satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Kredi faizlerinde yaşanan yüzde 30’luk artışa rağmen, bu rakam ile birlikte konut sektörü 2016’daki 1 milyon 341 bin 453 konutluk satış adedinin yaklaşık 68 bin üzerine çıkarak, yeni bir rekor elde etti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı da geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 olarak tespit edildi. Konut satışlarında İstanbul 238 bin 383 konut ile en yüksek payı (yüzde 16,9) aldı. İstanbul’u 150 bin 561 konut satışıyla (yüzde 10,7) Ankara, 84 bin 184 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 473 bin 99’u ipotekli, 936 bin 215’i ise diğer satış türünde gerçekleşti.



YABANCILAR COŞTU

Yabancılara yapılan konut satışları da geçen yıl 2016’ya kıyasla yüzde 22,2 artarak 22 bin 234’e çıktı. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 8 bin 182 konutla İstanbul aldı. İstanbul’u 4 bin 707 konutla Antalya, bin 474 konutla Bursa ve bin 79 konutla Yalova izledi. Irak vatandaşları 2017’de Türkiye’den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak’ı 3 bin 345 konutla Suudi Arabistan, bin 691 konutla Kuveyt, bin 331 konutla Rusya ve bin 78 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.



YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRECEK

Yerli ve yabancılara yapılan konut satışlarının rekor kırdığı 2017’de, beklentileri gerçekleşen gayrimenkul sektörü temsilcileri, yükseliş trendinin bu yıl da devam etmesini öngörüyor. Geçen yıl yaşanan yüksek artışı sevindirici bulan sektör temsilcileri; arsa maliyetlerinin ve faizlerin düşürülmesi, devlet teşvikleri ve kampanyaların sürmesi, bankaların konut kredisi taleplerine olumlu dönmesinin yanı sıra yeni finansal çözümlerin gerçekleşmesi durumunda bu yıl da satışlardaki yükselişin süreceğini tahmin ediyor.

İstatistiki veriler:

İkinci el konut satışlarında 66 bin 311 konut el değiştirdi

2017 yılında yabancılara 22 bin 234 konut satıldı

En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Erkekler 837 bin, Kadınlar

409 bin konut sahibi oldu

Avrupa birincisi olduk

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye’nin konut satışlarında bu sene de Avrupa birincisi olduğunu belirtti. Timur “Her sene Türkiye’ye 125 bin kişi yurtdışından göçüyor. Bunların etkisiyle Türkiye konut satışında uzun yıllar Avrupa birincisi, OECD üye ülkeleri arasında da ikinci olmayı sürdürecektir” dedi.

Saatte 150 konut satıldı

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu, son 10 yıllık döneme bakıldığında konut satışlarının 3 katına çıktığını söyledi. Kuzu “Saatte satılan konut sayısı ise 150’nin üzerinde gerçekleşti. Mega projelerin de yabancı yatırımcıyı ülkemize çektiği tartışılmaz bir gerçek” dedi.

Konutbank devreye alınmalı

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, konut satışında kırılan rekorun, genç Türkiye’nin demografik yapısını yansıttığını kaydetti. 2018’de de 2017 gibi bir rekor için bazı tedbirler alınması gerektiğine işaret eden Akbal, sektöre ivme katacak formülü ise ‘konutbank’ önerisiyle açıkladı.

İstihdama katkımız sürecek

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, sektör olarak 2017’ye hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi. Devam eden gayrimenkul yatırımlarının, Türk ekonomisine ivme kazandırmaya devam ettiğine vurgu yapan Dumankaya “Sektörün hem büyüme hem de istihdama katkısı lokomotif sektör özelliğini uzun yıllar daha devam ettireceğini gösteriyor” dedi.

Faiz düşüşü ivme katar

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, orta ve alt gelir grubuna yönelik çalışmalar konusunda birtakım tedbirler alınabileceğini dile getirdi. Nuhoğlu “Özellikle arsa maliyetlerinin ve faizlerin en az yüzde 0,60’lara düşürülmesi ile bu satış rakamları daha da artacaktır” yorumunu yaptı.

Bu yıl yüzde 5 büyürüz

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2018 yılında gayrimenkul sektörünün yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Altan Elmas “Gayrimenkul sertifikalarının aktif kullanılmaya başlanmasıyla konut almak isteyen çok daha geniş bir tabana ulaşabileceğiz” ifadesini kulland0.ı