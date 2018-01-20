Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ



Misyonunu 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat olarak belirleyen Türk tekstil sektörü, 2017 yılını Avrupa Birliği ülkeleri arasında 2., dünyanın ise 7. büyük tedarikçisi olma konumunu koruyarak kapatmayı başardı. Global ticarette adından fazlasıyla söz ettiren Türk tekstili, geçtiğimiz yıl toplam 10,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. 2018 yılındaki en önemli projelerinin “dış ticaret fazlası veren bir Türkiye” olduğunu vurgulayan İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle “Ülkemiz tekstil sektörü dakikada 74 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Düşünün ki 7/24 kesintisiz ihracat yapan bir Türkiye hedefimizi gerçekleştirsek Türkiye’nin ihracat rakamını nerelere çıkartırız” dedi. Tekstil sektörünün oluşturduğu katma değeri rakamlarla ortaya koyan İsmail Gülle “ABD gibi zor bir pazara yarım milyar doların üzerinde, üstelik kg başına 5 dolar gibi yüksek bir birim fiyatla, moda markalarının anavatanı olan İtalya’ya da kg başına 5 dolar birim fiyatla 866 milyon dolar ve dünyanın bir diğer ucu olan Sri Lanka’ya kg başı 10 dolar değerinde yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirdik. Türk tekstil sektörü AB ülkelerine AB’nin ithalatta ortalama birim fiyatlarının üzerinde bir değerle ihracat yapıyor” bilgilerini paylaştı.



YENİ HEDEF PAZAR AFRİKA

Türkiye’nin cari açığını kapatan sektörlerden bir tanesi olduklarının altını çizen Gülle “2017 yılında Ev tekstilinde 1,6 milyar dolar, örme kumaşta 1 milyar dolar, dokuma kumaşta 850 milyon dolar, teknik tekstilde 120 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Türk Tekstil ve Hazır giyim sektörleri son 20 yılda toplamda 200 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizdiği gibi, Türkiye’nin yeni pazarının Afrika olduğunu hatırlatan Gülle “Bugün, Afrika’nın Dünya’dan ithalatı 470 milyar dolar. Türkiye’nin Afrika’ya toplam ihracatı ise 11 milyar dolar. Tekstil sektörü olarak, bu ihracatın 1 milyar dolarını biz gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında Afrika pazarındaki payımızı artıracağız” dedi.