Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital dönüşüm için düğmeye basan Koç Holding ilk akıllı fabrikasını 104 milyon avro yatırımla Romanya’da hayata geçiriyor. Çamaşır makinesinde Avrupa’nın en büyük tesislerden biri olacak fabrika Endüstri 4.0 teknolojileriyle donatıldı. Endüstri 4.0’ın Dijital Dönüşüm programının en önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu “Arçelik’in yeni kuracağı Romanya fabrikası, şirketin bu alandaki tüm bilgi birikimini yansıtan yeni nesil bir akıllı fabrika olacak. Ayrıca Çayırova’da kurduğu Atölye 4.0’la bu alandaki yetkinliklerini artırıyor” dedi. Çalışmaların sadece bununla sınırlı kalmadığını ifade eden Çakıroğlu otomobil tarafında da dönüşümün devam ettiğini bildirdi. Çakıroğlu “Ford Otosan fabrikalarının dijital ikizini oluşturmak için KoçSistem’le çalışıyor. 30 binden fazla ekipman, binden fazla robot ve üretim kontrol sistemlerinden gelecek gerçek zamanlı verilerle, üretim planlaması, bakım planlaması ve operasyon yönetimi konularında hızlı ve etkin kararlar alınabilecek. Tofaş’ın çalışmaları da bu noktada öne çıkıyor. Çünkü Tofaş, sahip olduğu otomasyon yetkinliklerini tedarikçilerine aktarmak üzere, bizzat kendi mühendisleriyle eğitim, uygulama ve mentörlük desteği verirken, bu yıl 30 yan sanayi şirketini bu programa dahil etti” diye konuştu. Sürücüsüz ve elektrikli araçlara doğru bir yöneliş olduğunu kaydeden Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak bu gelişmelere seyirci kalmayacaklarını vurguladı.



YAPAY ZEKÂ TALİMATI

Stratejik bir konu olan yapay zekanın da dönüştürücü bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Çakıroğlu, üst düzey yöneticilere “Verimlilik, optimizasyon, yeni ürün ve hizmet perspektifinden, yapay zekâ uygulamalarını Dijital Dönüşüm programlarınıza dâhil edin” mesajını verdi. Son dönemin gündem maddelerinden Bitcoin’e de değinen Çakıroğlu, “Bitcoin hakkındaki spekülasyonlardan ziyade, kripto paraların temelini oluşturan Blockchain teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Blockchain denilince ilk akla gelen finans sektörü olmasına rağmen bu, çok geniş kapsamlı uygulama alanı olan ve önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacağımız bir teknoloji” görüşlerini aktardı.

Cesur adımlar atmalıyız

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye ekonomisinin 2017’de beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek, bunda vakitlice alınan önlemlerin etkili olduğunu, bu kararların özellikle de iç talebi destekleyerek büyümeye katkı sağladığını ifade etti. Dünya ekonomisinin 2018’de krizden çıkış yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirten Koç “Hepimiz, ülkemizin itibarını güçlendirmek için cesur adımlar atmalıyız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ileri teknolojilere yatırım yapmak, ülkemizde dijital dönüşüme liderlik etmek, yeni, inovatif iş alanları geliştirmek, uluslararası markalar ve şirketler oluşturmak için gereken azami gayreti ve fedakarlığı göstermemiz gerekiyor. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde, ülkemize ve insanımıza bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında hizmet etmenin giderek daha da önem kazandığına ve sorumluluğumuzun büyüdüğüne inanıyorum” dedi.