“Kaç Yıldır Bizimleyseniz 3 Katı Kadar GB Hediye!” söylemiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, faturalı ve faturasız Türk Telekom bireysel mobil müşterileri, abone oldukları yıl kadar cepten interneti 3 ay boyunca her ay hediye olarak kazanıyorlar. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından veya YILLAR yazıp 5555’e SMS göndererek kampanyaya katılabiliyorlar. Kampanyadan yararlanmak için en az 90 günlük Türk Telekom abonesi olmak gerekiyor.
Türk Telekom’dan vefalı müşteriye hediye internet
20.01.2018 - 05:52 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 05:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom, “Yılların Hediyesi” kampanyasıyla 4.5G hat sahibi müşterilerine 30 GB’a kadar ücretsiz mobil internet hediye ediyor.
Etiketler : türk telekom,internet,
537784 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/537784.aspx
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