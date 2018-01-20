Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kaç Yıldır Bizimleyseniz 3 Katı Kadar GB Hediye!” söylemiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, faturalı ve faturasız Türk Telekom bireysel mobil müşterileri, abone oldukları yıl kadar cepten interneti 3 ay boyunca her ay hediye olarak kazanıyorlar. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından veya YILLAR yazıp 5555’e SMS göndererek kampanyaya katılabiliyorlar. Kampanyadan yararlanmak için en az 90 günlük Türk Telekom abonesi olmak gerekiyor.