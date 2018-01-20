Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015’ten önce aylık bağlanan memurlara “30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık” emekli ikramiyesi ödenmesi imkânı tanınmıştı. Mart 2017 itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan 233 bin emekli ya da hak sahibine, SGK tarafından toplam 1 milyar 88 milyon lira ödeme yapıldı. Toplamda 450 bine yakın emekliyi ilgilendiren bu imkândan yararlanmak isteyenler için 27 Ocak’ta sona erecek başvuru süresi, bu tarihin cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 29 Ocak’a uzatıldı. Sürenin dolmasına kısa süre kalmasına rağmen, hâlâ bu kapsamda bulunan emeklilerin yaklaşık yarısı başvuru yapmadı. Düzenlemeyle, ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde ödendi. Varsa kalan kısmı da, ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle, takip eden yılın aynı ayında ödenecek.