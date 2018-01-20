Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre 2018’de kamu tarafından işletilen dinlenme tesislerinden yararlanacaklardan, yemek bedeli olarak kişi başına 14-21 lira, konaklama bedeli olarak 6-10,50 lira alınacak. Buzdolabı ve televizyonlu odalardan günlük en az 3,5 lira, klimalılardan da en az 5 lira ilave bedel tahsil edilecek. Kamuya ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek her çocuk için, aylık bakım ücreti asgari 189 lira olacak. Bu ücret yeterli olmazsa kurumlar, ilave bedel yetkisine sahip bulunacak.