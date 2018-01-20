Buna göre 2018’de kamu tarafından işletilen dinlenme tesislerinden yararlanacaklardan, yemek bedeli olarak kişi başına 14-21 lira, konaklama bedeli olarak 6-10,50 lira alınacak. Buzdolabı ve televizyonlu odalardan günlük en az 3,5 lira, klimalılardan da en az 5 lira ilave bedel tahsil edilecek. Kamuya ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek her çocuk için, aylık bakım ücreti asgari 189 lira olacak. Bu ücret yeterli olmazsa kurumlar, ilave bedel yetkisine sahip bulunacak.
Kamu kreşlerinde taban fiyat 189 lira
20.01.2018 - 06:17 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanlığının kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı.
Etiketler : kamu kreşi,
537787 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/537787.aspx
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