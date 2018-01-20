Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; çeşitli il ve ilçelerdeki huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin işleri için 50 milyon TL bütçe ayırdı. Bakanlık ayrıca, ülke genelindeki engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin işleri için de 23,5 milyon TL harcayacak. Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri için 20 milyon liralık yatırım yapılacak. Çocuk ve Gençlik Programlarında da 15 milyon TL kullanılacak.