Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; çeşitli il ve ilçelerdeki huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin işleri için 50 milyon TL bütçe ayırdı. Bakanlık ayrıca, ülke genelindeki engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin işleri için de 23,5 milyon TL harcayacak. Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri için 20 milyon liralık yatırım yapılacak. Çocuk ve Gençlik Programlarında da 15 milyon TL kullanılacak.
Yaşlı ve engelliler için 131 milyon TL yatırım
20.01.2018 - 06:17 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet, sosyal hayatı da ihmal etmiyor. Bu yıl engelli, yaşlı, genç ve çocuklara yönelik projeler için yaklaşık 131 milyon lira harcanacak.
Etiketler : engelli,yaşlı,
537788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/537788.aspx
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