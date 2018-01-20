Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin dünyada savunma sanayi alanında söz sahibi, teknolojik üstünlüğe sahip, küresel bir oyuncu olma hedefine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Savunma sanayinin gelişmesi ve ilerlemesi için yerlileştirme çalışmaları yapılırken yeni projeler de hayata geçiyor. Yenisafak.com olarak her hafta bir yerli projeyi ele alıyoruz. Bu hafta ise hava savunma sisteminde dönüm noktası olacak Hava SOJ’u (Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı Projesi) aktaracağız.

Düşmanın başını döndürecek

Hava SOJ, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit ve teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması amacıyla üretilecek.

Sözleşme imzalanıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı için 4 adet üretilecek sistemin bu yılın ilk çeyreğinde sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. Yurt içi imkanlarla üretilecek Hava SOJ’da teslimatlar 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye öncü olacak

Hava harekatı sırasında kullanılacak Hava SOJ uçağı yüksek irtifada uzun süre yer destek merkezi ile koordineli görev icra edecek. Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahip olacak uçak aynı zamanda radar ve füze tehditlerini algılayıp bertaraf edebilecek.

Türkiye, bu projeyi hayata geçirdiğinde bölgede hava savunma sistemlerinde öncü ülkelerden birisi olacak.

Özellikleri:

Düşman hava savunma sistemini etkisiz hale getirerek, bir taarruz anında Hava Kuvvetleri harekâtının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahiptir.

Kritik görev sistemi bileşenleri tamamen yerli imkanlarla tasarlanmakta ve üretilmektedir.