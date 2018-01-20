Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özhaseki, tarihi Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sur Eylem Planı" ile ilgili şimdiye kadar neler yapıldığının değerlendirmek için geldiklerini söyledi.

Geçen süre içerisinde defalarca kente gelip yapılanları takip ettiğini anımsatan Özhaseki, şimdiye kadar söyledikleri her şeyin yerine getirildiğini belirtti.

Sadece yıkılan mahallelerdeki geleneksel dokunun yapılabilmesi hususunda çok somut adım atamadıklarını ifade eden Özhaseki, bunun oradaki tescilli yapıların kurullardan geçmesi ve planlamasının biraz zaman almasından kaynaklandığını kaydetti.

"Yakında işe başlayacağımız bir dönem başlıyor" ifadelerini kullanan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bugün burada teknik ekibimiz, mühendislerimiz, planlamacılarımız var. Bunlar Sur içerisinde gerek yaptıklarımızı gerekse bundan sonra başlayacağımız geleneksel evlerin nasıl devam edeceği hususunu, hangi süreçte yapacağımızı, hangi zaman aralığında bu işi bitireceğimizi buradaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve valimizin de olduğu ortamda konuşacağız. "

Bundan sonra kentin terörle değil tarihin en güzel eserlerinin yaşandığı bir turizm destinasyonu olarak anılması temennisinde bulunan Özhaseki, "Herkes buraları görmeye, Diyarbakır'ı tanımaya gelir. Diyarbakır'daki tarihi eserleri gezdiği gibi yöresel lezzetlerini de burada yaşamaya gelir. İnsanların sıcaklığını ilgisini görmeye gelir" dedi.

"PKK terör örgütünün uzantıları onların sözcülüğünü yapıyorlar"

Bir gazetecinin, Sur'da incelemelerde bulunan bazı sivil toplum kuruluşlarının yapılan çalışmalarda tarihi dokuya zarar verildiği yönündeki iddialar ortaya attığına ilişkin sorusu üzerine Özhaseki, ilk günlerden itibaren sürekli yalan furyası yayıldığını, buna alıştıklarını söyledi.

Sivil toplum örgütü altında bir araya gelmiş bazı kişilerin, bu söylemleri dile getirdiğine işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şahsi kanaatime göre, PKK terör örgütünün uzantıları, onların sözcülüğünü yapıyorlar. İlk geldiğim günlerde şunu söylüyorlardı. 'Burası tamamıyla boşalacak', 'Tarihi eserler bile istimlak ediliyor'. Meclisteki uzantıları da 'Tarihi eserlerden ne istiyorsunuz? Niye istimlak ediyorsunuz? Devlet her tarafı yıkacak alışveriş merkezleri koyacak, zenginlere peşkeş çekecek' diyorlardı. Bakın bu kulaklar defalarca bunları duydu. Hangi dedikleri doğru çıktı? Hiçbiri doğru çıkmadı. 'Sur içerisine gelecekler TOKİ konutları yapacaklar sonra da millete satacaklar' dediler. Doğru çıktı mı? Hayır."

"Uluslararası bağlantısı olduğunu söyleyen örgütlerin sözlerine inanmayın"

Özhaseki, Sur ilçesinde 2012'de onaylanmış Koruma Amaçlı İmar Planı'nın eski belediye yönetimleri tarafından hazırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz o planı baz alarak ticaretiyle canlı, geleneksel yaşamın sürdüğü bir ortam haline getirmeye çalıştık. O plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu planın haricinde hiçbir şey yapmadık. Zaten burada yapılacak konutların da yakında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız temelini atacak. Göreceksiniz binlerce konut yapılacak. Hepsi klasik Diyarbakır evi olacak. O bildiğimiz bazalt taştan, ahşap karışımı olan o güzelim eserler ortaya çıkarılacak."

"Kentsel tasarım rehberi"

Geçmişe dönük çalışma yaparak "kentsel tasarım rehberi" oluşturduklarını aktaran Özhaseki, "Evlerin hepsi de kentsel tasarım rehberi buna uygun şekilde yapılacak. O yüzden, gelip burada tahrik eden özellikle uluslararası bağlantısı olduğunu söyleyen örgütlerin sözlerine inanmayın. Yapılanları yerinde görün, eğer konuşmalarımız hilafına en ufacık bir iş yapmışsak lütfen uyarın bizi, uyarın biz de yapmayalım" diye konuştu.

"6 bine yakın ev yaptırdık"

İlçedeki terör mağduru vatandaşlara evlerine kavuşmaları için çeşitli alternatifler sunduklarını hatırlatan Özhaseki, vatandaşa yıkılan evinin karşılığında bedelinin hemen ödendiğini söyledi.

"İkinci tercih hali hazırda yapılmış evlerimiz var. Çölgüzeli ve Üçkuyular'da 6 bine yakın ev yaptırdık. Bunların bir kısmı bitti. Sur içerisindeki yıkılan evinin metrekaresinin karşılığı kadar bedava, bir tek lira ücret almaksızın oradan isterse ev de verebiliyoruz" diyen Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"'Ben burada doğdum, büyüdüm burası benim babamın malı ben burada evimi yapmak istiyorum ve geleneksel evde yaşamak istiyorum' diyorsa o zaman projeyi biz yaptırabiliriz. Kendisine yıkılan evin bedeli kadar parasını veririz, evi yaptırabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Bunu yaptırmakta güçlük çekerse, ki zor bir iş çünkü kurullardan geçecek, onaylatacak kolay değil, yakında başlıyoruz o tescilli tarihi evlerin hepsini yaptıracağız. Elimizden gelen bütün seçenekleri sunuyoruz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."