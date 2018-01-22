Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebileceği gibi görüşler var, Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi: "Ekonomiyi niye olumsuz etkileyecek? Şu şantiyeye bakınca Türkiye'nin neleri yapmaya kabiliyetinin olduğu açıkça ortada. Afrin operasyonu dediğiniz, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon. Terörle mücadele, Hakkari'de, Şırnak'ta, orada burada, dağlara, vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçeklisinden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alışveriş merkezlerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere, hayat normal akışıyla devam ediyor.”