Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil havacılıkta yapılan yatırımlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye’de, uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış yaşanıyor. Son 10 yılda hava yoluyla taşınan yolcu sayısı, yıllık ortalama yüzde 10,3 büyüdü. 2008 yılında 79 milyon 887 bin yolcu sayısı, geçen yıl 193 milyon 318 bini aştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; Türkiye’de yurt içinde 2002’de 2 merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli sefer düzenlediğini, aradan geçen 15 yılda iç hatlarda 6 hava yolu şirketinin 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yaptığını dile getirdi. Bakan Arslan, yurt dışında da 2003’te sadece 50 ülkede 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken, bu rakamın toplam 119 ülkede 296 noktaya yükseldiğine dikkati çekerek, bu verilerin, Türkiye’nin havacılıkta her geçen gün hızla büyüdüğünü gösterdiğini vurguladı. Bakan Arslan’ın verdiği bilgilere göre; Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit geçişler dâhil uçuş sayısı, 2016’ya göre yüzde 4,5 arttı. Önceki yıl 1 milyon 830 bin olan uçuş sayısı, geçen yıl 1 milyon 912 bini aştı. Bir başka ifadeyle Türkiye semalarından geçen yıl yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçti.