Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ve peribacaları ile ünlü Kapadokya’ya benzerliği dolayısıyla halk arasında “Vanadokya” diye adlandırılan bölge turizme kazandırılmayı bekliyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdüsselam Öztürk “Vanadokya olarak anılan peribacalarımız, turistik açıdan zengin bir yer. Maalesef geçmişte terör, buraların tanıtımını engellemiş. Şimdi Allah’a şükür terörün beli kırıldı, biz de bu kapsamda turizmi canlandırmak konusunda çalışmalara başladık” dedi. Volkanik Yiğit Dağı’nın püskürtüleri ile ortaya çıkan bölgede, peribacalarının yanı sıra 35 mağara ve 12 oyma ev bulunuyor. Başkale’de 3 yıldır öğretmenlik yapan Nuri Kaplan da “Biz buraların da tanıtımlarının yapılmasını istiyoruz. Burada birçok öğretmen ve sağlıkçı çalışıyor. Bizim ve halkın kapısı sonuna kadar herkese açık. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz” diye konuştu.