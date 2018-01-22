Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeybekci “1,3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına, ‘güvensiz’ oldukları gerekçesiyle izin vermedik. 2017 yılında ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde. Mesela ampullerde duy testlerinde bile olumsuzluğa rastlandı. Bu ürünlerin elektrik çarpmasına, hatta yangına yol açma ihtimali söz konusu. Gümrükten geçemeyen 300 bin adet ampul, başka ülkelere transit gönderilmiştir. Bakanlığımız, sıkı ithalat denetimleri politikasıyla vatandaşlarımızın hem güvenli ve kaliteli ürün kullanmasını sağlamaya hem de yerli üreticimizi özellikle Uzak Doğu menşeli kalitesiz ürünlerin haksız rekabetinden korumaya devam edecek” dedi.