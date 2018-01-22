Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş dünyasının önemli isimlerinin değerlendirmelerinin yanı sıra The Nielsen Company’nin gerçekleştirdiği araştırma ile belirlenen ‘süper markalar’ arasında yer alan Axa Sigorta, listede yer alan tek sigorta şirketi oldu. Axa Sigorta’nın 125 yıllık geçmişiyle Türkiye sigorta pazarının uzun soluklu bir oyuncusu olduğunu dile getiren Axa Sigorta CEO’su Guillaume Lejeune, en önemli amaçlarının insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için onlara destek olmak olduğunu belirtti: Bu sebeple sürdürülebilir bir iş modelinin ancak müşteriyi birinci sıraya koyarak mümkün olduğunu bilen, dolayısıyla da Axa ile aynı bakış açısına sahip çok iyi bir dağıtım ağı ile çalışıyoruz. Ayrıca yine bu hedef doğrultusunda dijital dönüşümün ürün ve hizmetlerimizin zenginleştirilmesi tarafında büyük önem taşıdığını biliyoruz. Şanslıyız ki müşterilerimize ürün ve kanal çeşitliliğimiz sayesinde ulaşabiliyor; poliçenin satıldığı andan ihtiyaç anına kadar müşterimizin mükemmel bir sigorta deneyimi yaşamasını sağlayabiliyoruz. Superbrand tarafından ödüllendirilen tek sigorta şirketi olmak bizi Türkiye’de sigorta bilincini artırmak için dağıtım kanallarımız ve ekiplerimizle bağımızı güçlendirmek konusunda daha da teşvik ediyor.