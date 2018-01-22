Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, bugün ülkede perakende sektöründeki satışların 1/3’ünün taksitli ve senetli yapıldığını belirtti. “Kredi kartlarına getirilen sınırlamalarla birlikte aslında ülkemizde alışverişlerde tercih edilen ödeme biçimi, kredi kartının aksine geleneksel senet yöntemine kaymaktadır” diyen Şahin, bu sebeple piyasada sigorta çözümü arz edilmemiş bu ihtiyaca yönelik olarak Fatura Güvence Sigortası’nı geliştirdiklerini ifade etti.

Aralık 2017’de kooperatiften anonim şirkete dönüşmesinin ardından yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam eden Koru Sigorta’nın yeni yılda yeni ürünleriyle fark meydana getirmeyi hedeflediğini dile getiren Şahin, bu ürünlerden biri olan Fatura Güvence Sigortası’nı tanıttı.



‘İHTİYACA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM’

İhtiyaca yönelik bir çözüm niteliğinde olan Fatura Güvence Sigortası ile senet ve/veya açık hesap yoluyla taksitli satış yapan perakende sektöründeki işletmelerin sigortalanmasını hedeflediklerini belirten Şahin “Bayileri senetlerin ödenmemesi riskinden koruyan Fatura Güvence Sigortası, nihai tüketicinin fatura karşılığı senetle yaptığı alışverişin taksitlerinden birini veya tamamını ödememesi durumunda satıcı firmayı %100 koruyor” diye konuştu.

Fatura Güvence Sigortası’nın sağladığı en önemli faydanın, işletmelerin satış cirolarını artırmalarına katkı sağlaması olduğundan bahseden Şahin, sözlerine şöyle devam etti: Ayrıca, işletmelerin gerçekleştirdiği satışlardaki alacaklarını güvence altına alarak, batık risklerini sıfırlıyor. Bir diğer faydası ise işletmelerin müşterileriyle tahsilat sürecinde yaşayabilecekleri olumsuz durumları önlemek olacaktır. Ayrıca bu ürünün çok önemli bir diğer faydası da tahsilat takip maliyetini çok büyük ölçüde ortadan kaldırması. Fatura Güvence Sigortası’nın temlik edilebilmesi işletmelere nakit akışlarındaki ihtiyaçlarını düşük maliyetlerle karşılama imkânı sunuyor.