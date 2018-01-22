Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“En önemlisi; siber, kredi/kefalet ve mesleki sorumluluk sigortalarının yakın gelecekte büyük önem kazanacağını öngörüyoruz” diyen Stahl, VHV Reasürans’ın da siber riskler, mimarlar/mühendisler için mesleki sorumluluk sigortaları gibi yenilikçi ürünlerle tamamlayıcı çözümler üzerinde çalıştığını kaydetti. Türkiye’deki inşaat sektörünün dinamizmi ve hızlı büyümesinin, VHV Grubu’nun Türkiye pazarına girmesinde büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Stahl, Türk müteahhitlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkat çekici bir üne sahip olduklarını dile getirdi. Stahl, “En başarılı 250 uluslararası inşaat firması arasında 50’den fazla Türk müteahhit bulunuyor ve bu şirketler Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor” dedi. Son yıllardaki altyapı, enerji, sağlık ve inşaat alanlarındaki kamu ve özel sektör girişimlerinin bu alandaki büyümeyi hızlandırdığını dile getiren Stahl, bunun sonucunda bu tür projelerin sigortalanması için daha komplike finansal ve teknik gerekliliklerin ortaya çıktığını aktardı. Stahl, yerel uzmanlığa sahip A+ dereceli bir şirket olarak hem bankalarca talep edilen yeterlilik gereksinimlerini karşılayabildiklerini, hem de sigortalıların komplike teminat taleplerine çözüm üretebildiklerini belirtti.