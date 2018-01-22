Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

QUICK Sigorta ürünlerinin genellikle fiyatları ile gündeme geldiğini belirten Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen, fiyatları ulaşılabilir bir seviyede tutmanın önemli olduğunu ancak tüketicilerin de sigortanın önemini dikkate almaları gerektiğini belirterek “Toplumun bir bölümünde sigorta bilinci oluşuyor ve gelişiyor. İnsanlar yıllarca emek verdikleri birikimlerini korumanın önemini biliyor. Bir kaza, yangın, hırsızlık ile tüm birikimlerinin yok olmasını istemiyor. Bu açıdan bakıldığında sigorta değil, risk pahalıdır. Risk gerçekleştiğinde sigortanın önemi anlaşılıyor ancak o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Sigorta şirketlerine düşen görev ise tüketicileri için en uygun fiyata bu ürünleri sağlamaktır” dedi.

Toplumun bir bölümünde sigorta bilinci gelişirken başka bazı kesimlerde zorunlu sigortaların bile yapılmadığını belirten Uluçeçen “Bazı kişiler için bunun ekonomik nedenleri olabilir, kişinin bütçesi buna izin vermiyor olabilir. Buna söyleyecek bir şey yok. Ancak yurt dışına 1 haftalık tatile giden bir kişi 30 bin avro teminatı olan ve 35 liraya satılan, seyahat sağlık sigortasını almıyor. Bunun fiyatla bir ilgisi yok. Tamamen sigorta bilincinin olmaması” dedi. Uluçeçen, DASK konusunda da sıkıntılar olduğunu belirterek “Devletin yapılması için sürekli vurgu yaptığı DASK için de durum aynı. İnsanlar milyon liralar vererek satın aldıkları evlerine 200-300 liraya DASK almıyor. Bunu da fiyat ile açıklamak mümkün değil” dedi.

Birçok sigorta şirketinin ürünlerini taksit ile sattığını, ödeme kolaylığı sağladığını belirten Levent Uluçeçen “Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan kişiler var. Bu kişiler hem kendilerini hem de olası bir kazada karşı tarafı büyük bir sıkıntıya sokacak durumlar. Sigorta için verilen parayı insanlar genellikle başlarına bir şey gelmedikçe boşa verilmiş bir para olarak görüyor. Başlarına bir kaza ya da hasar geldiğinde ise altından kalkılmayacak bir fatura ile karşı karşıya kalıyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.