Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mühendislik sigortaları alanında prim üretiminde liderliğini koruyan Mapfre Sigorta, Vauk Tüneli’ni proje değeri 500 milyon lira olan teminatla güvence altına aldı. 2019 yılında tamamlanması planlanan Vauk Tüneli, Bayburt-Gümüşhane sınırında yer alan, 1875 metre rakımlı Vauk Dağı'na yapılacak. Aynı zamanda 7 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüplü tünele toplam 14 bin 800 metre delme işlemi uygulanacak. Mapfre Sigorta Ticari, Endüstriyel Sigortalar Teknik ve Oto Dışı Hasar Genel Müdür Yardımcısı Ercan Eryaşar, konuyu şu şekilde değerlendirdi: Türkiye’nin önemli projelerine katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz. Mühendislik sigortalarındaki öncülüğümüzü ve liderliğimizi, her projeye özel olarak hazırladığımız teminat kapsamları, aracılarımız ve sigortalarımıza direkt olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hızlı, çözümcü ve uzlaşıcı servis hizmetlerimiz ile sağlıyoruz. 2018’de de böyle önemli projelere destek vererek hem ülke gelişimine katkı sağlamayı hem de pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.

Mapfre Sigorta'nın Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Gelibolu-Eceabat Karayolu ve Tekfen-Katar Karayolu projelerine de destek verdiğini söyleyen Eryaşar, teminatlarla ilgili şu bilgiyi verdi: İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metrosu Projesi’ni 970 milyon lira teminatla güvence altına alırken, Gelibolu-Eceabat Karayolu projesi de 483 milyon lira teminatla sigortalandı.