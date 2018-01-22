Üreticilerin “Fındık” ürünü için bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin frekansı artmaktadır. Buna bağlı olarak, ülkemizde yaşanan çeşitli riskler ve doğal afetler sonucunda, başta fındık olmak üzere pek çok ürün zarar görmüştür. Bu durumda üreticilerin, üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri için tek güvencesi TARSİM’dir. Sistem’in başlangıcından 2017 yılı sonuna kadar, fındık ürünü için ülke genelinde 652 bin adedin üzerinde poliçe düzenlenmiştir. Fındık üreticilerinin ödediği 136 milyon liralık prim karşılığında, 148 milyon liranın üzerinde tazminat ödenmiştir. Üreticilerimizin olası risklere karşı mağduriyet yaşamaması ve ürünlerini güvence altına almaları için zaman kaybetmeden poliçelerini yaptırmaları gerekmektedir.
TARSİM’de 2018 yılı poliçe tanzimi başladı
22.01.2018 - 04:44 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, 2018 yılı poliçe tanzimlerinin başladığı duyuruldu ve fındık üreticilerine vakit kaybetmeden sigortalarını yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
Etiketler : fındık,sigorta,
538226 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538226.aspx
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