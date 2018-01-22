Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üreticilerin “Fındık” ürünü için bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin frekansı artmaktadır. Buna bağlı olarak, ülkemizde yaşanan çeşitli riskler ve doğal afetler sonucunda, başta fındık olmak üzere pek çok ürün zarar görmüştür. Bu durumda üreticilerin, üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri için tek güvencesi TARSİM’dir. Sistem’in başlangıcından 2017 yılı sonuna kadar, fındık ürünü için ülke genelinde 652 bin adedin üzerinde poliçe düzenlenmiştir. Fındık üreticilerinin ödediği 136 milyon liralık prim karşılığında, 148 milyon liranın üzerinde tazminat ödenmiştir. Üreticilerimizin olası risklere karşı mağduriyet yaşamaması ve ürünlerini güvence altına almaları için zaman kaybetmeden poliçelerini yaptırmaları gerekmektedir.