Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Kalite kuruluşu Bureau Veritas tarafından ilk olarak 2014 yılında tescillenen ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” ile ISO 10002 “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” sertifikaları yeni risk standartları uyarınca 1 Kasım 2020 tarihine kadar yenilendi.