Uluslararası Kalite kuruluşu Bureau Veritas tarafından ilk olarak 2014 yılında tescillenen ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” ile ISO 10002 “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” sertifikaları yeni risk standartları uyarınca 1 Kasım 2020 tarihine kadar yenilendi.