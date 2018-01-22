Uluslararası Kalite kuruluşu Bureau Veritas tarafından ilk olarak 2014 yılında tescillenen ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” ile ISO 10002 “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” sertifikaları yeni risk standartları uyarınca 1 Kasım 2020 tarihine kadar yenilendi.
Gulf Sigorta hasar servisi ISO sertifikasını yeniledi
22.01.2018 - 04:45 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gulf Sigorta, kalitesi tescillenen hasar servisiyle fark oluşturmayı sürdürüyor.
Etiketler : gulf sigorta,
538227 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538227.aspx
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