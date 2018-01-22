Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan maden ve doğal taş sektörü, 2017’de bir önceki seneye göre; yüzde 24 artışla 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, dünyada 90 çeşit madenin olduğunu, bunun 70 çeşidinin Türkiye’de bulunduğunu belirterek “Maden konusunda çok zenginiz. Maden ihracatının yarısını da doğal taş oluşturuyor. Türkiye doğal taş rezervi açısından dünyanın yüzde 33’ünden fazlasına sahip. Bu zenginliklerimizi yeryüzüne çıkartmak durumundayız” dedi. İhracatın daha da artması için maden ve işletme izinlerinin hızlandırılmasını gerektiğini dile getiren Dinçer “2023 hedefimiz olan 15 milyar dolar ihracata yaklaşmamız için her yıl yüzde 20-25 arasında bir ihracat artışı gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.



ÜRETİMİ ARTIRMALIYIZ

Türkiye’nin bazı madenleri ithal etmek durumunda kaldığını ifade eden Dinçer “Bu zorunluluk aslında Türkiye’de madenlerimizin olmasına rağmen üretimin yapılamamasından kaynaklanıyor. Biz üretimi artırmak zorundayız. Üretimi artırır maden ithalatının da önüne geçersek, maden ihracatındaki artış ve bununla birlikte iki katı bir değeri ekonomiye katmış olacağız. Madencilik sektörü birçok sektöre ham madde sağlamaktadır. Madenler olmasa diğer sektörler üretimlerini gerçekleştiremez. Türkiye’nin geleceği madenlerde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Millî Maden ve Millî Enerji politikası çerçevesinde madenlerimizin kıymetini bilmek zorundayız” şeklinde konuştu.