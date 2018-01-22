Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında yapılan ve dünya ekonomisinin ele alındığı “Davos Zirvesi” bu yıl 23-26 Ocak’ta, 70’ten fazla ülkeden 350’ye yakın üst düzey katılımcıyla gerekleştirilecek. Dünya Ekonomi Forumunun 48’inci yıllık toplantısına Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak. “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” ana temasıyla düzenlenecek ve 4 gün sürecek toplantılarda 400’ün üzerinde oturum gerçekleştirilecek. Şimşek, bu kapsamda “Orta Doğu’da Yeni Bir Denge Arayışı”, “Avrupa İçin Yeni Liderler”, “Dünya Ekonomi Liderleri Gayriresmî Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma”, “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması” başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.