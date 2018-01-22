Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL bir süredir beklenen Afrin operasyonunun hafta sonu başlatılması sonrasında gece saatlerinde 3.8500'e kadar yükseldi. Dolar bu sabah hafif gerileyerek 3,80 bandında hareket ediyor. Euro/TL de 4,66-4,67 bandında hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce hava ardından kara harekatı ile başlayan operasyonu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım da Suriye içinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını belirtmişti. Dolar geçen hafta cuma günü 3,80 seviyesinin üzerindeydi.