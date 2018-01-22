Dolar/TL bir süredir beklenen Afrin operasyonunun hafta sonu başlatılması sonrasında gece saatlerinde 3.8500'e kadar yükseldi. Dolar bu sabah hafif gerileyerek 3,80 bandında hareket ediyor. Euro/TL de 4,66-4,67 bandında hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce hava ardından kara harekatı ile başlayan operasyonu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım da Suriye içinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını belirtmişti. Dolar geçen hafta cuma günü 3,80 seviyesinin üzerindeydi.
Dolar ne kadar? | 22 Ocak dolar euro fiyatları
22.01.2018 - 12:33 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
22 Ocak dolar euro fiyatları haberimizde. Dolar/TL, Afrin operasyonunun başlaması ardından gece 3,85'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 3,80 bandına kadar geriledi.
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