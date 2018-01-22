Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Diyarbakır'ın 4, Çorum'un 3 ilçesi daha doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınırken, 2019 yılı sonuna kadar bu konfordan yararlanacak ilçe sayısının 550'yi aşması hedefleniyor.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2018 yılının ilk doğalgaz dağıtım bölgesi genişletme uygulaması başlatıldı.

EPDK'nın geçen haftaki kurul toplantısında aldığı kararla, Çorum'un Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar ilçeleriyle Diyarbakır'ın Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına dahil edildi.

Doğalgaz dağıtım şirketlerince yapılacak yatırımlarla Diyarbakır'daki 4 ilçeye bu yıl içinde, Çorum'daki 3 ilçeye ise 2019 yılında doğalgaz ulaştırılması amaçlanıyor.

Dağıtım kapsamındaki ilçe sayısı 528'e çıktı

Geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında 12 ilçenin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınmasıyla gaz dağıtılacak ilçe sayısı 517'ye çıkarken, Kasım ve Aralık aylarında alınan kararlarla bu rakam 521'i buldu. Son olarak 7 ilçenin daha bu kapsama alınmasıyla doğalgaz konforuna kavuşacak ilçe sayısı 528'e ulaşacak.

Türkiye’de şu anda 78 il ve 420 ilçede doğalgaz kullanılıyor. İhaleleri tamamlanan ve henüz doğalgaz arzı sağlanamayan, Hakkari, Şırnak ve Artvin'e ise en geç bu yıl içinde doğalgaz sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi durumunda, bu yıl sonu itibarıyla 81 ilin tamamına doğalgaz iletilmiş olacak.

Nüfusu 20 bini geçen ilçeler kapsama alınıyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) nüfusu 20 bin ve üzerinde olan ilçelere doğalgaz götürülmesi planlaması kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 550'nin üzerinde ilçenin doğalgaz konforuna kavuşturulması hedefleniyor.

Bu ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gereken yatırımlar ise BOTAŞ tarafından veya doğalgaz dağıtım şirketleriyle ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında EPDK tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler sonucunda 65 dağıtım bölgesi için dağıtım lisansı verildi. Kanun öncesi verilen 7 lisansla birlikte şu anda yürürlükte 72 doğalgaz dağıtım lisansı bulunuyor.