İstanbul Kapalıçarşı'da 162,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163 liradan, bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 90 liradan, 148,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,50 liradan, bin 48 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 69 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
22.01.2018 - 17:32 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163 lira oldu.
Etiketler : ekonomi,altın,altın piyasası,
538417 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538417.aspx
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