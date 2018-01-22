Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163 liradan, bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 90 liradan, 148,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,50 liradan, bin 48 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 69 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.