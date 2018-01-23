Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl

Hükûmetin ve ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu en büyük konulardan olan “faizsiz finans” sektörü 2018’e hızlı başladı. Albaraka Türk ve Kuveyt Türk katılım bankaları, ocak ayında toplam 685 milyon liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhraçlara gelen yoğun talep, içeride ve dışarıda hareketli bir dönemden geçen Türkiye’de, faizsiz finans yatırım araçlarına ilginin arttığını teyit etti. Bu durum, hem yatırımcıların güvenini, hem de faizsiz finans sektörünün büyümeye devam ettiğini gösterdi.

Albaraka Türk, 2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. 125 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte 135 milyon TL olarak gerçekleşti. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracın getirisi, dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu. Bu ihraç, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2018’in verimli bir yıl olacağına inandıklarını belirtti. Utku “Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun talep bizi memnun etti. Bu ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir defa daha göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Türk de 2018 yılına, ocak ayında toplam 550 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirerek başladı. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, 2017 yılında yurt içinde, bir önceki yıla kıyasla yüzde 35’lik bir artışla toplam 2,3 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: Yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptık. 2018’de faizsiz fonların büyümesine, kira sertifikasına olan ilginin artmasına paralel olarak, hacmimizi yeni sukuk modelleriyle çeşitlendireceğiz. Gelecek aylarda nitelikli yatırımcıya yapılan ihraçların yanı sıra halka arz yoluyla da kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğiz.

108 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Geçen yılın üçüncü çeyrek verilerine göre, katılım bankalarının aktif büyüklüğü 155 milyar lirayı buldu. Toplam 1.002 şubede, 14 bin 915 elemanla hizmet veren katılım bankalarının net kârı ise, 1 milyar 300 milyon liraya dayandı. Toplanan fon büyüklüğü de artan taleple birlikte 105 milyar liraya, kullandırılan fonlar ise 108 milyar liraya tırmandı. Bugün toplam bankacılık sistemi içerisinde yüzde 5-6 civarında bir paya sahip olan sektör, 2023 yılına kadar yüzde 15 ağırlığa ulaşmayı hedefliyor.