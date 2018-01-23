Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 48’inci defa toplanacak zirve “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” ana temasıyla düzenlenecek. 400’ü aşkın oturumun gerçekleştirileceği zirvede küresel ekonominin durumu, güvenlik ve çevre gibi konular da ele alınacak. Bugün başlayıp 26 Ocak’ta sona erecek olan zirvede 100’den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsil edilecek. Son yılların lider seviyesinde en fazla katılımın yaşanacağı Davos Zirvesi’ne, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Trudeau, Ürdün Kralı Abdullah, BM Genel Sektereri Antonio Guterres, IMF Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras gibi isimler katılacak. Zirvede Türkiye’yi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil edecek.

Google, Facebook, Renault, Airbus, Nike, Pfizer, P&G, Coca Colo, Soros, Uber, Walmart, Nestlé gibi dünyanın dev şirketleri de zirveye üst seviyede katılım gösterecek. Zirvenin açılışını Hindistan Başbakanı Modi, kapanışı ABD Başkanı Trump yapacak. Geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in açılış konuşmasında korumacı ekonomilere karşı çıktığı zirveye 29 Ocak 2009’da Başbakan sıfatıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri karşısında tepkisini sert biçimde dile getirmiş ve ‘Davos benim için bitmiştir’ diyerek oturumu terk etmişti. “One minute” çıkışı olarak bilinen olay, uzun süre gündemde kalmıştı.