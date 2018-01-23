Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni haftanın ilk saatlerinde tepki olarak 3,85'i gören dolar daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Kur dün 3,78'in altına geriledi. Dolar bugün de benzer seviyelerde 3,77-3,78 bandında hareket ediyor. Euro/TL de 4,62'nin üzerinde seyrediyor.

Analistler operasyonun ne kadar süreceğinin ve kapsamının yakından izleneceğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının TL varlıkların seyrinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

09:00 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi günü yüzde 1,81 yükselişle 117 bin 235'ten tamamladı, işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu.

ABD'de işlem gören Türkiye ETF'i ise yüzde 3 yükseldi ve yüzde 0,57 primli Gelişen Piyasalar ETF'ini geride bıraktı.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ziraat Yatırım

"Dün alıcılı bir görüntüyle güne başlayan endeks gün boyu pozitif görüntüsünü korurken kısa vadeli çanak formasyonu oluştu. Yakın destek 116.650 seviyesinin üzerinde olası çanak katlama hedefi olarak 119bin seviyesi hedeflenebilir gözükmekte. Öncesinde tarihi zirvenin ve Bollinger üst bandı civarındaki 118.400 ile yatay direnç konumundaki 117.750 ara dirençleri izlenebilir. Diğer yandan, 116.650 desteğinin altında 116.400 ve 115.350 sıralı destekler olarak izlenebilir. Endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz."

Ak Yatırım

"BIST100 gün başından itibaren alım ağırlıklı bir seyirdeydi. Kapanış 117.235 seviyesinde gerçekleşti. Kısa periyotta takip ettiğimiz destek seviyeleri üzerindeki harekete bağlı olarak BIST için iyimserliğimizi sürdürüyoruz. Saatlik periyotta ortalamalarda eğilim halen yukarı yönlü. Bu da iyimserliğimizi destekler nitelikte. BIST'te kısa periyotta 114500 destek bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Üzerindeki hareket korunduğu sürece iyimser görüş belirtmeye devam ediyor olacağız. Bu seviye altında yaşanacak kapanışlarda ancak kısa periyot için yeni bir zayıflama sürecinden bahsetmemiz mümkün olabilecektir. Beklentimiz BIST'te yükseliş eğilimin korunması yönünde. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi 117.500-118.500 bandını aşma çabasının devamını bekliyoruz. BIST100 için günlük bazdaki ana trend desteğimiz daha aşağıda ve 107.850-108.300 civarında bulunuyor ve yukarı yönlü ana trend geçerli. "

08:30 Altında son durum

Altın fiyatları, doların üç yılın dip seviyelerinde bulunmasıyla yükselirken; ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak ek bütçe tasarısını onaylanmasının alım getirdiği küresel hisse senetleri yükselişi sınırladı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,336.26 dolara ulaşarak art arda üçüncü günde de yükseldi.

08:25 Global piyasalardan öne çıkanlar

ABD Senatosu'nun Cuma günü ödeneksizlikten duran kamu hizmetleri için ek bütçe tasarısını onaylamasıyla Asya borsaları yükselirken; Wall Street'teki başlıca endeksler rekor seviyelere ulaştı, dolar destek buldu.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik borsalarını izleyen endeks yüzde 0,2 artışla yeni rekor seviyeye ulaştı. Avustralya borsası yüzde 0,7, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,5 ve Japponya Nikkei225 endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

08:22 Petrolde son durum

Petrol fiyatları, sağlıklı ekonomik büyümenin ve OPEC ile Rusya öncülüğünde devam eden arz kesintisinin desteğiyle yükseldi. Brent ham petrolünün vadeli fiyatı yüzde 0.55 artışla varil başına 69.41 dolara yükselirken; 15 Ocak'ta gördüğü üç yılın zirvesi olan varil başına 70.37 dolara yakın seyrediyor. İşlemciler petrol piyasalarının sağlıklı ekonomik büyümeden destek bulduğunu belirtiyorlar.

08:20 Dolarda son durum

Dolar, ABD Senatosu'nun Cuma günü ödeneksizlikten duran kamu hizmetleri için ek bütçe tasarısını onaylamasının ardından kayıplarını bir kısmını azalttı ancak getiri avantajının azalmasına ilişkin endişelerin devam etmesiyle temel para birimleri karşısında üç ayın dip seviyesine yakın seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Senato'dan yeterli desteği aldıktan sonra federal devletin verdiği hizmetlere devam edebilmesi için 8 Şubat'a kadar geçici ödenek ayrılmasına ilişkin ek bütçe tasarısını onayladı.

Dolar endeksi 17 Ocak'ta gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 90.104'e yakın seyrederek 90.36'da bulunyor.

08:00 Türk Lirası'nda günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,7839'da, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 0,26. Şu ana kadarki işlem bandı 3,7736-3,7852 oldu.

Dolar kuru dün 3,85'ten 3,7730'a kadar gerilemişti.

Euro/TL 4,6395

Sterlin/TL 5,2910