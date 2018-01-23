Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi gün içinde tarihi rekorunu 118 bin 955 puan ile tazelediği günü yüzde 0,99’luk yükselişle tamamladı. Endeks 1.165 puanlık artışla 118 bin 400 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı.
Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı
23.01.2018 - 18:16 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa tarihi rekorunu tazelediği günü yüzde 0,99’luk yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,ekonomi,borsa haberleri,
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