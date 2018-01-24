Şirketin Konyaaltı Sahili üzerinde yapımına başladığı 152 lüks konutluk Sunis Blue Residence projesi yaklaşık 80 milyon avroya mal olacak. 31 tipte inşa edilen projedeki dairelerin tamamı deniz manzaralı. 2018 yılı sonunda tamamlanacak projenin satışlarına ise 10 Şubat 2018 tarihinde başlanacak. Projeyle ilgili bilgi veren Sunis Group Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ünal “Kaliteden asla ödün vermediğimiz bir yatırımı hayata geçiriyoruz” dedi.
Antalya’ya 80 milyon avroluk dev proje
24.01.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Turizm cenneti Antalya’da yatırımlar hız kesmiyor. Turizm alanında 5 otel-8 bin yatak kapasitesiyle faaliyet gösteren Sunis Grup, bu tecrübesini inşaat sektörüyle buluşturuyor.
Etiketler : antalya,residence,
538731 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538731.aspx
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