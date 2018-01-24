Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Konyaaltı Sahili üzerinde yapımına başladığı 152 lüks konutluk Sunis Blue Residence projesi yaklaşık 80 milyon avroya mal olacak. 31 tipte inşa edilen projedeki dairelerin tamamı deniz manzaralı. 2018 yılı sonunda tamamlanacak projenin satışlarına ise 10 Şubat 2018 tarihinde başlanacak. Projeyle ilgili bilgi veren Sunis Group Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ünal “Kaliteden asla ödün vermediğimiz bir yatırımı hayata geçiriyoruz” dedi.