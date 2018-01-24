Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gedik Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, şirket kârlarının borsanın temeli olduğunu, bunların artması hâlinde BİST’in 135-140 bin bandına hızla ilerleyeceğini söyledi. Borsa ve şirketlerin çok daha yüksek değerleri hak ettiğini düşündüğünü söyleyen Topaç “Enflasyon ve faizler de gerilemeye başlarsa yükseliş hızlanır.” dedi.



BITCOIN ALIN DEMEM

Sanal para hakkında da görüşlerini ifade eden Topaç “Geçen yıl dünyada 700’e yakın halka açık şirket olurken, sanal para arzı bunları geçti. Yakında Bitcoin her yerde olacak. Bunu bankalar da kullanacak. Türkiye’de kabaca 60 binin üzerinde Bitcoin hesabı var ama bunlar organize piyasada değil. SPK yasakladığı için biz aracılık edemiyoruz ama organize piyasalardakini yatırımcıya sunmak gerek. Bitcoin 500 dolarken ‘alın bir Bitcoin, çocuğunuza bırakın’ demiştim ama şimdi bu fiyatlarda böyle bir şey önermem” ifadesini kullandı.