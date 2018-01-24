Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan ankette tüketicilerin çok farklı beklentileri olduğu ortaya çıktı. Buna göre tüketicilerin çoğu evlerine vardıklarında düğmeye dokunmadan tek el hareketiyle lambaları yakmayı, göz hareketiyle müziği değiştirebilmeyi hayal ediyor. Günlük hayatta cihazların inceliklerini bile öğrenmekten kaçınanlar, cihazların insan gibi olmasını istiyor.



SANAL GERÇEKLİK DÜŞÜ

Mevcut sesli asistan kullanıcılarının yarısından fazlası teknolojik cihazlarla etkileşim kurmak için tıpkı insanlarla olduğu gibi beden dilini, yüz ifadesini, ses tonunu ve dokunma eylemlerini kullanmayı tercih ediyor. Her 4 kişiden 3’ü de sadece 5 yıl içerisinde akıllı telefon fotoğraflarının içerisinde yürümek için sanal gerçeklikten yararlanabileceğine inanıyor. Sağlık hizmetlerinde 5G, uzaktan tanı ve ameliyat, hasta takibi, tıp eğitiminde sanal gerçeklik gibi kabiliyetlere imkân tanımanın yanı sıra birçok hizmetin gelişmesine de katkı sağlayacak. Teknolojik ürünlerin kamu hizmetleri, üretim, finans, kamu güvenliği ve devlet işlerinde ve her sektörde günlük olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Drone için özel yol ve rota

Araştırmaya katılanların yüzde 39’u, şehirler için artık drone’lar ve uçaklar için özel bir yol ağına ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Kişisel teknolojideki mevcut gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentilerin ötesinde, yeniliklerin başlıca endüstrileri de şekillendireceği belirtilen rapora göre, otomotiv endüstrisinde gelecek nesil teknolojisi, kendi kendini idare eden araçların ulaşımı daha etkin ve güvenli hâle getirmesine imkân tanıyacak.