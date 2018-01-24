Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bazı markaların kilosunu 47-50 liraya kadar satması, üreticileri isyan ettiriyor. Türkiye’nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10’unu karşılayan Mersin’in Mut ilçesindeki işletmelerde zeytinyağı 17-28 lira arasında alıcı buluyor. Yörede üretim yapan 9 madalyalı bir markanın Genel Müdürü Erdoğan Şentürk “Tüketiciye çağrı yapıyoruz. İstanbul’da zeytinyağının kilosunun 48 liraya satılması çok spesifik. Tüketici gerek internet üzerinden gerekse doğrudan üreticiden 17 ile 28 lira arasında zeytinyağı alabilir” dedi.