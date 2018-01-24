Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Geleceğin bankacılık teknolojilerinin ‘start-up’larla iş birliği ile geliştirileceğinden yola çıkan Türk Ekonomi Bankası, yeni destek programını başlattı. TEB Fintech Future Four Programı kapsamında, geleceğin bankacılığını oluşturacağı öngörülen 4 temel kavram belirlendi. Programda ‘Mekânsız’, ‘Kâğıtsız’, ‘Nakitsiz’ ve ‘Sınırsız’ olmak üzere, gelecekte sektörü dönüştürecek, verimliliği artıracak ve kolaylaştıracak kavramlara uygun fikre sahip ‘start-uplar’ın başvuruları değerlendirmeye alınacak. TEB, yeni dönemde Kuzey Avrupalı bir Fintech Hızlandırıcı Programı olan Nestholma’yı da danışman ortağı olarak yanına aldı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin Türkiye’den çıkacağına inanıyoruz. Yenilikçi finans teknolojileriyle, finans sektörünün bir arada yaşaması gerekiyor. Geçen yıl başlatığımız TEB Fintech Future Four Programı ile, bankacılık ve finans sektörünün problemlerine ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten ‘start-up’ları desteklemeyi ve onlarla sektöre yeni ve farklı ürünler sunmayı hedefledik. Geçen yılki başvurular içerisinden seçilen ve son dörde kalan 4 projeden ikisi, Zek.ai ve Chatbank, TEB bünyesine alındı. Şimdi yıl boyunca başvurular alınacak. Parlak fikirler beklenecek. ‘Start-up’lar, istedikleri dönemde projelerini sunabilecek” dedi.



TÜRKİYE’Yİ ÖNEMSEDİK

Nestholma’nın kurucu ortağı Antti Kosunen de, Türkiye’nin genç nüfusu, girişimci ruhu ve dinamik yapısıyla büyük bir potansiyeli olduğunu belirtti. Kosunen, “Türkiye hem çok eski hem de çok modern bir ülke. Sosyal medya kullanım rakamlarında önde gelen ülkeler arasında. Yani yeniliklere açık, hızla adapte oluyor. Bu yüzden Türkiye’yi önemsedik ve TEB ile iş birliği yaptık. Finans kurumları ‘start up’ların çevikliğinden, ‘start up’lar da bankaların deneyiminden faydalanıyor. Bu birliktelik çok önemli” diye konuştu.