Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobilya sektörünün bütün paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl 14. defa kapılarını açtı. Dünyanın en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, altı gün boyunca 60 bini yabancı olmak üzere, 150 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Fuarın açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ve sektör derneklerinin başkanları katıldı. Bakan Tüfenkci “Fuar, sektörün dünyaya ulaşmasında önemli bir buluşma. Ciddi destekler verdik. Bunun neticesinde sektör, yüzde 30 büyüme gösterdi. Katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasıyla ihracatta daha güçlü olacağımızı biliyoruz. Hem mobilya sektörünün hem de Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi. Fuar, 250’den fazla ithalatçı firmanın yer alacağı “Alım Heyetleri Programı”na ev sahipliği yapıyor. 600 firma, binin üzerinde markasını takipçileriyle buluşturacak. 114 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetlerini ağırlayan CNR İMOB’da, 1 milyar dolarlık iş hacminin oluşması bekleniyor.