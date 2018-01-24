Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl içinde Enerjisa Enerji AŞ, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin halka açılması planlanıyor. Dağıtım ve satış alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji AŞ’de, Alman enerji şirketi E.ON ve Sabancı Holding’in yüzde 50’şer payı bulunuyor. 15 Kasım’da SPK’ya başvuruda bulunan şirketin, şubat ayında işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Borsaya açılacak yüzde 18 oranındaki Enerjisa hisselerinin nominal değeri, 212 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

Geçen yıl 24 Eylül’de halka arz için SPK’ya başvuran Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin de bu yılın ilk yarısında halka açılması planlanıyor. Torunlar Enerji bünyesinde bulunan şirketin yüzde 25 payının halka arz edilmesi bekleniyor. Söz konusu işlemin 250-300 milyon doları bulacağı hesaplanıyor. Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin de yüzde 30’luk hissesinin halka açılması planlanıyor. 2018 sonunda tamamlanması beklenen işlemin, 450-900 milyon dolar bandında gerçekleşeceği hesaplanıyor.