Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke-Gülnar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede yasa dışı avlanmaya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan ortak operasyonlar sırasında ilçeye bağlı Azı Tepesi mevkisinde 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı olarak avladığı 2 karatavuk ve 2 yaban keçisine ait parçalara ayrılmış etler ile yanlarında bulunan 3 yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

Dört kişiye işledikleri suç nedeniyle 33 bin lira ceza kesildi.