Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla 115.333 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alışlarla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi dün 118.955 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydetti. BIST 100 endeksinin cari dolar kuruyla 31.350 puan seviyesinde seyrettiğini ve tarihi zirvesi olan 51.070 puandan hayli uzakta olduğunu bildiren analistler, gelecek dönemde endeksin yeni rekorlar kırabileceğini söyledi.

"BIST 100 endeksinde 125.000-130.000 bandı hedef olabilir"

Stratejist Cüneyt Paksoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, BIST 100 endeksinin kısa vadede gelecek kar satışlarını 21 günlük üssel ortalamalarını da içinde barındıran 114.000-117.000 puan bandında karşılaması durumunda ilk etapta 120.000-123.000 puan bandının hedef olacağını belirterek, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlaması durumunda ise yeni hedef bölgenin 125.000-130.000 puan seviyeleri olacağını ifade etti.

"BIST 100 endeksinde en kritik seviye 115.000 puan"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da, "BIST 100 endeksinde en kritik seviyenin 115.000 olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece gün içi geri çekilmeler zirve yürüyüşünü olumsuz etkilemeyecektir. Endeks için yıl sonu hedefimiz ise 135.000 puan." dedi.

"İlk çeyrekte 120.000-125.000 puan hedefimizi koruyoruz"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise bu yılın ilk çeyreğinde 120.000-125.000 puan hedeflerimi koruduklarını belirterek," Yükselişte 120.500 seviyesi direnç olabilir. Endeksin öncelikle 118.300 seviyesi üzerine yerleşmesi lazım. Bunu başarabilirse 120.500'e gidebiliriz. Düşüşte ise 114.500-115.000 bölgesi kritik destek noktamız." değerlendirmesinde bulundu.