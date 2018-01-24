Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Suriye'deki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomiye etkisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ağbal'ın açıklaması şöyle: "Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor ama Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor. Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makina teçhizat harcamalarını destekleyecek birtakım düzenlemeler yapmamız gerektiği gözüküyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık."