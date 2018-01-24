Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.

Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.

REKOR 49 MİLYON LİRA

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

MALİYE BAKANLIĞI ARAŞTIRIYOR

Şans oyunları ikramiyelerinde yaşanan bu artışlar Maliye Bakanı Naci Ağbal'a soruldu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Bakan Ağbal, "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı." açıklamasını yaptı.