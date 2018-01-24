Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için  kart hamilinden onay alma süresi 31 Ocak'ta sona erecek.
 
Hem bankalar hem de e-ticaret şirketleri, vatandaşların internetten  alışveriş ve fatura ödeme gibi konularda mağduriyet yaşamaması için uyarılarda  bulunurken, sanal kartlar ve otomatik fatura talimatı gibi düzenli ödemelerin  kapsam dışı olduğu belirtildi.
 
Kart sahipleri, bankaların mobil uygulaması veya internet sitesi  üzerinden giriş yaparak onay sürecini tamamlayabildiği gibi telefon ile müşteri  hizmetlerini arayarak ya da şubeye giderek de bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.

SÜRE UZATILMAYACAK 
 
BDDK'dan aldığı bilgiye göre, banka ve kredi  kartlarının e-ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresi  uzatılmayacak. Kartların e-ticarete açılmasında müşteri onayı alınması ile ilgili  karar kapsamına sanal kartlar girmiyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı verilmiş  ödemeler de e-ticaret kararı kapsamında yer almıyor.