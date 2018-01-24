Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılına dek emekli sandığında 30 yıldan fazla hizmeti olanlar ancak 30 yıllık ikramiyelerini alabiliyordu. Anayasa mahkemesi 2014 yılında 5434 sayılı Kanun'un ilgili hükmünü iptal etti. Böylece memurun hizmet süresi kaç yıl ise, tamamı için ikramiye almasının önü açıldı. Bu iptal kararından önce emekli olmuş ve 30 yıldan fazla hizmeti olan memurlar, fazlaya dair ikramiyelerini alabilmek için dava yoluna gitmişlerdi.

6770 sayılı Torba Kanun'un 1. maddesi ile bu konuya bir düzenleme getirildi. Buna göre Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içerisinde yani 29 Ocak 2018 tarihine kadar talepte bulunmak şartıyla, geçtiğimiz yıllarda 30 yıldan fazla hizmetle emekli olan memur emeklileri veya bunların hak sahiplerine fazlaya dair ikramiyeleri ödeniyor. Memur emeklileri ikramiye farklarını almaya başladı.



Mart 2017’de başlayan ödemeler için 29 Ocak 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurulması gerekiyor. Bu tarihten sonra ikramiye farkı hak edilmiş olsa bile ödenmeyecek.



EMEKLİLİK TARİHİ ÖNEMLİ!



Yenisafak.com’un sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, kişinin 30 yıldan kaç yıl fazla çalıştıysa ona göre alacağı ikramiye miktarının değişeceğini belirtti. Ödemelerin güncel memur maaş katsayıları yerine kişinin emekli olduğu tarihteki katsayılara göre yapıldığını söyleyen Tezel, “Emeklilik tarihi eski olanlar düşük, yeni olanlar yüksek rakamlardan ikramiye alacaklardır. Eski tarihlerde (örneğin 2000 yılından önce, 90lı, 80 yıllarda ) emekli olanların ikramiye farkları neredeyse kuruşlarla ifade edileceğinden en düşük fark 100 TL olarak belirlendi. Ayrıca kişinin emekli olduğu tarihteki derece ve kademesi de bu fark miktarını değiştirir” açıklamasında bulundu.



HAK SAHİPLERİ DE ALABİLİR



Yapılan başvurular sonrasında ikramiye farkları hesaplanıyor ve bu kişilere veya hak sahiplerine ikramiye farkları ödeniyor. Dolayısıyla yalnızca memur emeklileri değil, eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkı alabiliyor.



“MUTLAKA TAKİBİNİ YAPMALI"



Vatandaşın başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na ad, soyad, TC kimlik numarası, emekli sicil numarası içeren bir talep dilekçesi göndermesi gerekiyor. Üç ay içinde ikramiye farkı maaşının aldığı banka hesabına yattığını belirten Tezel “Yatmaz ise mutlaka takibini yapmalı” diye konuştu.



KALAN ÖDEME MART'TA ALINACAK



Başvuru yapan kişilerin ikramiye farkları eğer 7 bin 500 liranın üzerinde ise, 7 bin 500 lirası başvurudan itibaren 3 ay içerisinde ödeniyor. İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018’in Mart ayında alacak.



450 BİN EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR



Toplamda 450 bine yakın emekliyi ilgilendiren imkandan bugüne kadar 233 bin kişi yararlandı ve bu kişilere SGK tarafından toplam 1 milyar 88 milyon lira ödeme yapıldı.