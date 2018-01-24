Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldiğini duyurdu. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,67 liradan 5,79 liraya, Ankara'da 5,74 liradan 5,86 liraya, İzmir'de ise 5,72 liradan 5,84 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.