Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldiğini duyurdu. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,67 liradan 5,79 liraya, Ankara'da 5,74 liradan 5,86 liraya, İzmir'de ise 5,72 liradan 5,84 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine zam geldi
24.01.2018 - 16:53 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam geldi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldiğini duyurdu. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,67 liradan 5,79 liraya, Ankara'da 5,74 liradan 5,86 liraya, İzmir'de ise 5,72 liradan 5,84 liraya yükselecek.
Etiketler : Benzin,zam,
538869 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538869.aspx
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