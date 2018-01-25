Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle sanayide iş gücüne katılabilmek için gerekli nitelik kazanmak adına meslek edindirme, iş başı eğitimlherine katılanlara 400 liralık kreş desteği vereceklerini, çalışmaların sona geldiğini söyleyen Uzunkaya “Bir ülkenin kalkınması için kadınların sorumluluk alması gerek. Kadınlarımnızın elinin değdiği yerde bereket var, başarı var. Yeni dönemde kadınların işgücü ve istihdamına katılım oranı gerçekten müthiş. Bütün Avrupa ülkelerini bir araya getirseniz Türkiye kadar bir artıştan bahsetmeniz mümkün değil. İşgücüne katılım yüzde 22’lerden yüzde 30’lara çıkmış durumda. Elbette katedeceğimiz mesafeler var.” dedi. Geçen yıl sadece İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin 249 kişilik istihdam sağladıklarını söyleyen Uzunkaya, gençler mesleğini öğrenip sertifika alsın diye yaptıkları ödemeleri de 54 liradan 61,65 liraya çıkardıklarını, sanayi alanındaki günlük ücretleri de 75 liraya yükselttiklerini ifade etti. İHA