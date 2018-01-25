Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 2017’nin Türkiye’nin nakitsiz toplum hedefinde dönüm noktası olduğu söyledi. BKM verilerine göre 2017’de kredi kartı sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 62,4 milyona ulaştığını belirten Canko, “Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı ise 2016 yılında 22,8 milyon iken 2017 yılında 24,5 milyona yükseldi. 2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adedi ise yüzde 12 artışla 131,6 milyona çıktı.” dedi. Canko, kredi kartı ile ödeme tutarının 2017’de yüzde 13 büyüyerek 606 milyar liraya, banka kartı ile ödeme tutarının ise yüzde 41 artışla 71 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Toplam kartlı ödeme tutarının da yüzde 15 artarak 677 milyar liraya yükseldiğini dile getiren Canko, kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıklarının değiştiğini anlattı.

Kartlı ödemede hava yolu uçtu

Kartlı ödemeye ilişkin bilgiler paylaşan Canko, geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörün havayolu sektörü olduğunu söyledi. Bu sektörde kartlı ödemeler yüzde 32 artışla 14,3 milyar liraya ulaştı. Bu sektörü 28,4 milyar lira ile yemek sektörü, 19,1 milyar lira ile de seyahat acenteleri izledi. Diğer bilgiler şöyle:

Online ödemeler 2016 yılında 68,4 milyar lira iken, 2017’de yüzde 45 artarak 99,1 milyar liraya ulaştı.

2016 yılında 31 milyon adet olan temassız kart sayısı yüzde 36 artarak 42 milyona yükseldi.