Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde değeri milyonlarca doları bulan atları özel tesisat ile taşıyan Turkish Cargo, şimdi de nesli tükenme tehlikesi altında olan penguen ve yavru aslanları güvenle yerlerine ulaştırdı. Şirket, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz şartlar sebebiyle nesli tehlikeye giren 11 penguen türünden biri olan Humboldt Penguenlerini başarılı bir operasyon ile Riga Hayvanat Bahçesi’nden Çin Devlet Okyanus Akvaryumu’na taşıdı. Ayrıca 20 Humboldt Pengueni de Letonya’dan İstanbul aktarmalı olarak Çin’e taşındı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkish Cargo’nun güvenli bir şekilde yeni yuvalarına ulaştırdığı tek yabani yaşam türü penguenler değil. Hava kargo taşıyıcısı IATA Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı bakıcılarının ve veterinerin eşlik ettiği 6 yavru aslanı Bangladeş’e (DAC) ve 14 yetişkin aslanı da Çin’e başarılı ve sağlıklı bir şekilde taşıdı. Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için, kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde harfiyen uyguluyor.